Gedupeerde investeerders Van Beckhoven in gesprek, maar zonder Robèrt

De gedupeerden van de veelbesproken crowdfundingsactie van Robèrt van Beckhoven hebben vrijdagochtend een gesprek gehad bij de Kazerne in Oisterwijk, het bedrijf van de meesterbakker. Het collectief spreekt van een 'constructief gesprek', maar Van Beckhoven en zijn (zaken)partner Pirjo de Winkel waren niet aanwezig. "Op zich was dat juist goed, ik denk zelfs beter." Een deal over een mogelijke terugbetaling is er nog niet.

Juristen zetten vraagtekens bij de handelwijze van Van Beckhoven en ook het crowdfundingsplatform Crowd About Now is bezig met een onderzoek naar de gang van zaken.

Via een crowdfundingsactie haalde de patissier en tv-persoonlijkheid in 2019 meer dan 250.000 euro op voor een nieuw horecabedrijf in Oisterwijk. Dat bedrijf bestaat inmiddels niet meer en een deel van de investeerders kunnen naar hun geld fluiten.

Deze ondernemers waren vrijdag niet aanwezig bij het gesprek, het is nog onduidelijk of ze zich later nog bij de gedupeerden aansluiten.

Zonder Robèrt en Pirjo

De eerste groep gedupeerden heeft zich verenigd in een collectief. Ze hebben nauw contact met elkaar en waren vrijdagochtend welkom bij het bedrijf van Van Beckhoven voor een eerst gesprek. Opvallend genoeg waren Robèrt en Pirjo zelf niet aanwezig.

"We hebben een constructief gesprek gehad, niet met de ondernemers zelf, maar met de marketingmanager en een consultant. Op zich is dat juist goed, ik denk zelfs beter, want het gaf minder emoties. We hebben een heel rationeel gesprek gehad. Het was heel feitelijk", aldus Marc Vennings, een van de gedupeerden.

Nog geen voorstel

Het gesprek ging vooral in op het gebrek aan communicatie. "De angels zijn goed besproken en benoemd. We kijken nu vooruit. Wij als gedupeerden hebben nu huiswerk en ook het ondernemersduo gaat nog in beraad." Binnen een aantal weken wordt een tweede gesprek ingepland.

Of de oplossing nabij is, blijft onduidelijk. Er ligt nog geen voorstel op tafel, maar Vennings is positief gestemd. "Inhoudelijk kan ik er niet zoveel over vertellen, maar we zijn als collectief wel tevreden, want de eerste opening is gemaakt en volgens mij moet het daarmee beginnen voordat je verder kunt met elkaar. Dus daar zijn we heel blij mee."

