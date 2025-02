Inbraakgolf bij boom- en plantenkwekerijen, 20 inbraken in 12 maanden

Er is een ware inbraakgolf bij boom- en plantenkwekerijen in de gemeente Zundert. De afgelopen twaalf maanden zijn er ‘bijna twintig’ inbraken gepleegd bij deze kwekerijen. In juli vorig jaar was er een forse toename, maar dat nam na waarschuwingen van de politie af. Nu is er opnieuw sprake van een flinke toename.

De politie luidt daarom 'de spreekwoordelijke noodklok’, zegt wijkagent Mitchel op Instagram. “Het feit dat hardwerkende Zundertse ondernemers voortdurend benadeeld worden door deze dadergroep, raakt ons in het hart!” De politie doet daarom ook een beroep op de inwoners van de gemeente om te helpen. Zo is het verzoek om preventieve maatregelen te nemen, zoals goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren, en te zorgen voor buitenverlichting. Daarnaast vraagt de politie alert te zijn en bij verdachte situaties direct met 112 te bellen.