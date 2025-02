Man steekt ex-vriendin zeventien keer en moet twintig jaar de cel in

De 37-jarige Ismaël I. moet twintig jaar de gevangenis in. Dat werd vrijdag duidelijk in de rechtbank in Den Bosch. Vorig jaar februari vermoordde I. zijn ex-vriendin op brute wijze. Hij stak haar zeventien keer met een groot keukenmes na een avondje stappen, omdat hij niet kon accepteren dat zij hun relatie had verbroken.

In een zitting twee weken geleden eiste justitie twee jaar meer tegen Ismaël. Tijdens de zitting werd veel meer duidelijk over de man. De Bulgaarse arbeidsmigrant vertelde tijdens de rechtszaak dat hij zijn ex, van wie hij nog zoveel hield, niet wilde doodsteken. De bewijzen bleken overduidelijk het tegendeel aan te tonen. Op camerabeelden in de rechtszaal was te zien hoe Ismaël tegen drie uur ’s nachts op zijn ex en haar nieuwe vriend afrende. Dat was bij de fietserstunnel van het centrum richting de Kruisstraat in Eindhoven. Hij begon daar meteen met het steken van zijn ex-vriendin. Femicide

Het verhaal van de twee ex-geliefden is een klassieker maar dan eentje uit de categorie femicide: vrouwenmoord. Zij deed iets wat hij niet wilde. Ze beëindigde de relatie en hij kon dat niet verkroppen. Ismaël probeerde op veel manieren met haar in contact te komen, maar tevergeefs. In een spraakbericht van de vrouw hoorde Ismaël dat ze in de kroeg was. Hij ging meteen naar het Stratumseind waar hij zijn ex inderdaad aantrof, mét een andere man, zoals Ismaël al vermoedde.

De politie onderzocht wat er aan de steekpartij voorafging (foto: SQ Vision).

Hij liep direct op haar af en sloeg haar. Haar nieuwe vriend sprong op zijn nek en samen vielen ze vechtend op de grond. Daarna werden beiden mannen buiten gezet en ging Ismaël half rennend naar huis, waar hij een andere jas aantrok, een rugzak omdeed en een groot vleesmes in zijn broeksband stak. Fietstunnel

Ismaël hing daarna gaan rond op de hoek van de Pastoor Petersstraat en de Kruisstraat. Van daar kon hij precies zien wanneer zijn ex en die nieuwe man er aan zouden komen. Toen de twee uit het fietserstunneltje kwamen, stormde Ismael op hen af en stak zijn ex direct en riep ‘ga maar dood’. Uiteindelijk stak hij haar vijftien keer in haar romp en twee keer in haar arm en schopte haar nog toen ze op de grond lag. Spijt

Een dag later meldde de man zich bij de politie. Ja, hij had spijt. En hij wilde de nieuwe vriend van zijn ex steken, maar hij sprong weg, waardoor zij tussen hen in kwam te staan.

Tekening: Nicole van den Hout

De officier van justitie maakte gehakt van het verweer van Ismaël I. De Bulgaar had dreigende berichten gestuurd en daarin zelfs al laten weten dat hij haar dood zou maken. Meerdere getuigen hebben dat ook gehoord, verklaarden ze. Daarnaast rekent de rechtbank het de verdachte zwaar aan dat hij niet de volle verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden en de schuld ook deels bij zijn ex-vriendin en de man legt. De rechter vindt het in het nadeel van Ismaël spreken dat hij uit jaloezie handelde. Naast de celstraf moet hij nabestaanden ook een schadevergoeding betalen van ruim 43.500 euro.