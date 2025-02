Wereldster Paulientje was de kleinste vrouw ooit en steelt opnieuw de show

Ze trad op in Europa en in Amerika, en hoort daarmee thuis in het rijtje van wereldberoemde Brabanders. Toch zijn er niet zoveel mensen die haar kennen: Paulientje Musters uit Ossendrecht. Toneelgroep ‘Moeders’ uit Heesch brengt het opmerkelijke verhaal over de superster van weleer tot leven.

Paulina ‘Paulientje’ Musters leefde van 1878 tot 1895. Volgens het Guinness Book of World Records is ze de kleinste vrouw die ooit heeft geleefd. Ze werd door een uiterst zeldzame groeiafwijking nooit langer dan 61 centimeter. Vanwege haar bijzondere verschijning reisde Paulina als ‘Prinses Pauline’ langs kermissen. Eerst met haar vader en later met haar zus en zwager. Mensen konden haar bewonderen als ‘bezienswaardigheid’.

“Nu zou je het uitbuiting, kinderarbeid of mensenhandel noemen, maar eind negentiende eeuw zagen Paulientje en haar familie het als mogelijkheid om heel veel geld te verdienen. Je moet het plaatsen in de tijd”, aldus regisseur Sjef Smid.

Sjef schreef het toneelstuk ‘Wunderkammer’ over het leven van Paulientje. “Ik moest de figuur van Paulientje omzeilen omdat er natuurlijk geen acteurs van deze lengte zijn. Toch is ze alom aanwezig door de verhalen die over haar verteld worden in het stuk. Hoewel het een tragisch verhaal is, valt er bij de voorstelling nog genoeg te lachen.”

Ine van Kempen, Sjef de Smid en Harry van Kempen van toneelgroep Moeders (foto: Erik Peeters)

Ine van Kempen speelt onder meer een impresario die de vader van Paulina voor het eerst probeert over te halen om zijn dochter tentoon te stellen. “Eigenlijk best triest allemaal. Maar ik begrijp dat vader eraan meewerkte om de rest van het gezin uit het slop te halen. En de moeder had in die tijd niks te vertellen”, legt Ine uit. De familie van Paulina werd uiteindelijk schatrijk. Ze liet onder meer een groot huis bouwen in Ossendrecht. Paulientje raakte na haar dood langzaam in de vergetelheid bij het grote publiek. Alleen in de omgeving van Ossendrecht bleef haar verhaal springlevend. De laatste jaren neemt de belangstelling rond Paulientje toe. Voorzitter John Mathijssen van Heemkundekring Het Zuidkwartier is daarom blij met het toneelstuk.

“Het is mooi dat dit bijzondere stukje geschiedenis op deze manier gedeeld kan worden met anderen. Er was al een boek en nu dus een toneelstuk. Er ontbreekt alleen nog een musical. Misschien moet ik daar eens over bellen met Albert Verlinde”, lacht Mathijssen. Het toneelstuk ‘Wunderkammer’ wordt op 7 en 8 maart in totaal vier keer gespeeld in een boerenschuur in Ossendrecht.