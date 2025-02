Ouders laten seksfantasieën los op eigen kinderen, justitie eist celstraf

Erik van den B. (55) en Inge S. (47) uit Rijen hadden twintig jaar lang een wel heel bizarre relatie. Het draaide veelal om seks maar daar werden hun drie jonge kinderen ook bij betrokken. Ze hadden seks met elkaar in allerlei samenstellingen, van twee tot vijf personen. In de rechtbank van Breda werd hun verhaal vrijdag uit de doeken gedaan en werden er flinke celstraffen geëist van twaalf en zes jaar.

Het ongewone familieverhaal werd meteen al duidelijk in de rechtszaal. De twee volwassen kinderen van Erik en het volwassen kind van Inge waren alle drie in de zaal aanwezig. Maar dit zal ook wel de laatste keer zijn geweest dat de (stief)ouders en de (stief)kinderen elkaar hebben gezien. Het misbruik van hun kleutertijd totdat ze bijna volwassen waren, heeft diepe sporen nagelaten en het komt nooit meer goed, zo bleek tijdens de zitting. De voorzitter van de rechtbank pakte vader Erik stevig aan. “Uw kinderen en kleinkinderen zult u niet meer zien”, hield hij hem voor. De rechters spraken alle drie ook hun verbazing uit over de houding van Erik en Inge. Het stel wil, ondanks het misbruik van de kinderen, gewoon met elkaar door. “Als dit alles achter de rug is, dan gaan we naar het buitenland”, zo hielden de twee ook in de rechtszaal vol. “Hier heb ik niks meer”, legde Erik uit, terwijl Inge nog wel een slag om de arm hield over hun relatie. Er ligt een reeks van aanklachten tegen de twee die er niet om liegen. Erik heeft zijn dochter al vanaf haar kleutertijd misbruikt. En later, aan het begin van de puberteit, betrok hij ook zijn zoon en stiefzoon bij zijn seksfantasieën. Inge, die Eriks kinderen als stiefmoeder al twintig jaar kent, zou de dochter wel aantrekkelijk hebben gevonden en daar seks mee hebben gehad. En ook de zonen, onder wie haar bloedeigen zoon, zouden haar hebben moeten betasten en penetreren. In de aanklacht staat dat er sprake was van één op één seks, seks door de kinderen onderling, met vader erbij, met moeder en zelfs met z’n vijven. Ook moesten de kinderen soms toekijken hoe Erik en Inge seks hadden. Een totaal ongezonde situatie, zo lieten de rechters duidelijk blijken.

"U kiest ervoor om steeds keihard te liegen ten koste van uw kinderen.”

Ze waren bijzonder geïrriteerd dat Erik alleen de seks met zijn dochter toegaf en de rest glashard ontkende, ondanks alle verklaringen. Sterker nog, Erik is boos op de kinderen dat die zoveel leugens over hem en Inge verspreiden. Inge herkent zich zelfs in geen enkele beschuldiging en ontkende dat ze ‘geil werd’ van de dochter van Erik en van het idee om met z’n allen seks te hebben. Dus probeerden de rechters op een andere manier hoogte te krijgen van de Vlaamse Inge. Op de vraag waarom ze nog bij de man was die zijn eigen dochter van kleins af aan misbruikte, terwijl ze een relatie met hem had, kwam ook niet echt een antwoord. Inge keek de hele tijd strak en emotieloos voor zich uit. Erik huilde regelmatig als het over zijn toekomst ging. “Ik hoop dat Inge bij me blijft”, zei hij snikkend. “Ik hou heel veel van haar. Vreemd genoeg keek Inge ook toen alleen maar onbewogen voor zich uit en noemde ze de maandelijkse seks in de gevangenis maar ‘een dienst voor Erik’. De twee kregen beiden het verwijt dat ze erg tactisch te werk zijn gegaan. Uit appjes en afgeluisterde gesprekken bleek dat Erik niet meer onder het misbruik van zijn dochter uit kan, maar dat hij andere zaken niet wil toegeven. Hij ging die problemen wel even ‘tackelen’ met zijn advocaat en probeerde Inge erbuiten te houden, zo schreef hij.

“Incest is de meest walgelijke vorm van kindermisbruik.”