Kerkgangers boos op hun pastoor: ‘Waarom praat hij niet met ons?’

Kerkgangers van de Gerardus Majella parochie in Tilburg zijn boos en verdrietig. Ze hebben ruzie met hun pastoor. Ze vinden dat hij niet met ze communiceert en dat hij hun favoriete voorgangers van de missen buitensluit.

Terwijl overal in het land de katholieke kerken leeglopen, is de Gerardus Majella parochie er trots op dat er iedere zondag zeker veertig tot zeventig trouwe kerkgangers bij de viering zitten. Het is een hechte gemeenschap.

Dat blijkt ook wel uit de ruime ontmoetingsruimte achter de kerk. “Dit is ons visitekaartje, hier komen mensen na de viering”, legt Michel Kocken uit. “Bij onze maandelijke koffieochtend hadden we hier laatst vijfentwintig mensen. Ze vertellen hun verhaal en we kunnen ze ondersteunen.”

Maar de grote trots is natuurlijk de kerk zelf. Voor ouderen die moeilijk ter been zijn, is er een lift naar het koor. Maar in de gemeenschap is onrust, omdat de relatie met de pastoor, Robert van Aken, is verstoord. Hij heeft twee favoriete voorgangers, diaken Hans Vugs en emeritus-pastoor Ad Kennis, weggepest, volgens de parochianen.