PSV speelt toch op carnavalsdinsdag thuis tegen Arsenal

PSV speelt de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Arsenal op dinsdag 4 maart tegen Arsenal. De Europese voetbalunie, UEFA, kan geen rekening houden met het feit dat dan ook in Eindhoven carnaval wordt gevierd. De return is op 12 maart.

PSV had het liefst de wedstrijd in het Philips Stadion op 5 maart willen spelen, net als de gemeente Eindhoven. De twee partijen hadden donderdag al een verzoek bij de UEFA ingediend om dat thuisduel op die woensdag vast te stellen. Toen was al bekend dat PSV op 4 of 5 maart thuis zou beginnen tegen Arsenal (of het Italiaanse Inter Milan).