Broodautomaat valt in de smaak bij verkeerde klant: bakker is het beu

Voor de vierde keer in twee weken tijd is een broodautomaat in Nuland beschadigd en leeggehaald. En steeds weer gaat het volgens de eigenaren, bakkers Harm en Bart Lamers uit Heesch, om dezelfde dader. Op Facebook heeft Bart een overduidelijke foto van de man geplaatst. "Ik heb schijt aan de privacy van deze loser", schrijft hij boos.

Het leek ze nog zo’n goed idee, die broodautomaat. Harm en Bart Lamers waren ermee begonnen toen de enige bakker uit Nuland was gestopt. Ze hebben een grote bakkerij in Heesch, waar ze iedere dag vers brood bakken voor drie winkels en enkele broodautomaten. Sinds kort bakken ze dus ook voor de Nulandse automaat. Dorpsbewoners waren er enorm blij mee. Maar binnen twee dagen werd de automaat al vernield. De uitgifteklep was ingetrapt en er waren worstenbroodjes gestolen. Na die eerste keer kon Harm Lamers er nog enigszins om lachen. Maar nu het apparaat al vier keer is vernield, staat Lamers erbij als een bakker met kiespijn. “We hebben net een alarmsysteem geïnstalleerd, maar dat bleek niet te werken. Dus weer een flinke kostenpost. Het verdienmodel is er dus nog niet echt”, zegt hij tegen DTV Nieuws.

"Ben totaal klaar met klootzakken."

De bakker gaat er vanuit dat het systeem vanaf nu wel goed werkt en dat de dief hierdoor wordt afgeschrikt. “Er gaat dan een sirene af en hij krijgt felle lichten in zijn gezicht. Dus dat is niet echt lekker.” Op Facebook laat Bart Lamers in een bericht weten dat hij het helemaal heeft gehad met de dief. Hij heeft ook een herkenbare foto geplaatst. “Ben totaal klaar met klootzakken, zoals op deze foto, want dat is onze vriend die het doet.” Lamers heeft geen zin om voor deze klant zoete broodjes te bakken. Hij dreigt filmmateriaal van de vernieler openbaar te maken. De bakker vraagt mensen die de man kennen en weten waar hij woont, zich bij hem te melden. “Ik hoor het graag.” Volgens DTV Nieuws omschrijven mensen op straat hem als een dakloze die bijvoorbeeld ook lege flessen uit containers haalt. Anderen zeggen dat hij geregeld een geldkistje openbreekt dat wordt gebruikt voor mensen om er geld in te doen als ze eieren kopen.

"De wijkagent is ook al naar hem op zoek en we gaan aangifte doen."