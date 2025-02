Woonwijk lijkt even een vuilnisbelt na legen van brandende afvalcontainer

Een vuilnisbelt. Dat was enige tijd deze vrijdag de aanblik voor bewoners van de Willem van Noortlaan en de Keldermansstraat in Eindhoven. De lading van een vuilniswagen was aan het begin van de avond in brand gevlogen. In overleg met de brandweer is besloten de inhoud op straat te dumpen en te blussen. Dat ging wel geruime tijd gepaard met de nodige stank.

De vuilnismannen waren net bezig met het legen van ondergrondse containers met restafval in de wijk toen er een vieze, grijze en stinkende rook opsteeg.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, is besloten de lading midden op straat te dumpen. Al snel werden er vlammen zichtbaar en kon het vuur worden geblust. De brandweer gebruikte een bluskanon waarvan een van de brandwagens was voorzien. De klus was binnen een half uur geklaard. Ondertussen lag de straat een tijdje vol met afval en dat was goed te ruiken. De politie heeft de plek afgezet met lint en dat zal zo blijven totdat de berg afval later deze vrijdagavond door afvalverwerker Cure en de gemeente wordt opgeruimd.

De brandweer blust de afvalbrand (foto: SQ Vision).

De afvalberg in de woonwijk (foto: SQ Vision).