Man met meer dan 243 kilometer doodgereden: lagere celstraf in hoger beroep

Een man van 26 jaar uit Helmond heeft in hoger beroep één jaar minder gevangenisstraf gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Het gerechtshof in Den Bosch legde hem drie jaar cel op, zo meldt L1.

Volgens het hof heeft de Helmonder, Metchel S., tussen de 243 en 277 kilometer per uur gereden. De maximumsnelheid op die weg is 130 kilometer per uur.

De rechtbank in Maastricht had de man eerder tot vier jaar cel veroordeeld, omdat hij in september 2021 op de snelweg A67 bij het Limburgse Maasbree iemand doodreed.

Het hof was het wel met de rechtbank eens dat de Helmonder, Metchel S., vijf jaar lang geen motorrijtuigen mag besturen.

Speciaal afgestelde Mercedes

Het ongeluk gebeurde op 25 september 2021. De Helmonder scheurde in een speciaal afgestelde Mercedes AMG met extreem hoge snelheid over de A67 in de richting van Venlo, toen hij bovenop een Opel Omega botste. Pas een halve seconde voordat de Opel van achteren werd geramd, remde S. af.

Door het ongeluk vloog het aangereden voertuig met drie Duitse inzittenden, neven van elkaar, in brand. Allen raakten gewond. Eén van hen, een man van 37 uit Mönchengladbach, overleed later in een ziekenhuis. Het ongeluk zou nog steeds een grote impact hebben op de gezondheid van de andere twee inzittenden.

“De verdachte heeft met zijn handelen een onomkeerbaar verlies en immens leed toegebracht aan de nabestaanden van het slachtoffer. Door het roekeloze gedrag van de verdachte is het slachtoffer overleden", zo vindt het hof.

Tijdens de zitting bij de rechtbank ontkende S. dat hij in de auto had gezeten. Verder wilde hij niks zeggen. De rechters waren niet te spreken over zijn rijgedrag. Het werd hem ook kwalijk genomen dat hij, net als een inzittende, na de botsing was gevlucht. Mogelijk waren beiden na een avondje stappen onder invloed van alcohol of drugs.