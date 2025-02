Na tien dagen roeien hebben studenten een wereldrecord te pakken

Na tien dagen roeien in een glazen kas op Station Eindhoven hebben studenten van roeivereniging Thêta een wereldrecord te pakken. Ook het doel om vijftigduizend euro op te halen voor de Hartstichting werd op de valreep gehaald. De studenten vieren dat vrijdagavond direct met een feestje, ondanks de zware benen en de ontregelde slaapritmes. "Daarna gaan we wel in winterslaap."

"Het waren fantastische dagen", zegt Fabian Lucas-Luijckx, een van de organisatoren van de wereldrecordpoging. De studenten roeiden tien dagen lang, 24 uur per dag. Ruim tweehonderd studenten wisselden elkaar om het halfuur af. "Veel reizigers op het station kwamen ons aanmoedigen, net als familieleden, vrienden en conducteurs van de NS. Een buurtbewoner kwam zelfs iedere dag kijken hoeveel kilometer we erop hadden zitten."

Dankzij alle toeschouwers haalden de studenten het streefbedrag van vijftigduizend euro, al was dat nog wel even spannend. "Om zes uur misten we nog drieduizend euro", zegt Maud Bolck, die zelf verschillende keren roeide. "De universiteit heeft de laatste uren nog duizend euro gedoneerd. We vroegen ook veel toeschouwers en vrienden om te doneren. Uiteindelijk hebben we om acht uur een cheque van 51 duizend euro kunnen overhandigen aan de Hartstichting", zegt Fabian.

De studenten overhandigden de cheque van 51 duizend euro aan de Hartstichting (foto: Bart van Overbeeke).

Geld dat goed gebruikt kan worden voor onderzoek naar hart- en vaatziekten, iets waar ook studenten mee te maken kunnen krijgen. Aankomende week is het namelijk vier jaar geleden dat Claudia van Lieshout overleed. Zij was lid van de roeivereniging en overleed totaal onverwachts aan een hartstilstand in haar slaap. "We hebben nog even een momentje gepakt om bij Claudia stil te staan", zegt Maud. "Een paar oud-ploeggenootjes van haar werden daar erg emotioneel van."

"Het is mooi dat we met de hele club geld hebben kunnen inzamelen en stil hebben gestaan bij haar. Ik heb vandaag nog even contact gehad met haar moeder en die was daar erg blij mee", zegt Fabian.

De studenten uit Eindhoven hebben het wereldrecord verbroken van de St Peter's College Boat Club van de Universiteit van Oxford, die eerder al tien dagen aan een stuk roeide. Om zeker te zijn dat het wereldrecord verbroken werd, roeiden de studenten van Thêta tien dagen en zeven uur, ook midden in de nacht. "De nachten waren erg gezellig. Ik heb zelf een uur geroeid de laatste nacht", zegt Maud.

In een gesloten stationshal roeiden ze door en door. "Mijn slaapritme is een beetje uit balans. Iedereen vindt het fijn dat het wereldrecord behaald is en dat het er nu ook op zit", zegt Fabian. "Vanavond kunnen we het meteen vieren met een studentenfeestje. Dit weekend gaan we in winterslaap denk ik", lacht hij.

De studenten roeiden dag en nacht voor tien dagen lang (foto: Bart van Overbeeke).