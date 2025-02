Dit warrige nest kun je beter links laten liggen, waarschuwt Frans

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt hij onder meer aandacht aan salamanders in hun winterslaap en een mysterieus warrig nest aan een boom.

Aan deze boom hangt een warrig nest, van wie was dat?

Paul Steenhouwer zag dit mysterieuze nest hangen aan een boom. Hij vroeg zich af of dit een nest was van de eikenprocessierupsen. Dat klopt inderdaad, zegt Frans, en daar moet je niet aankomen, want in dat nest zitten de oude huidjes van de eikenprocessierupsen en die zitten vol met haren en brandhaartjes. Vooral de brandhaartjes zorgen voor de nodige jeuk. Per velletje kunnen er nog 700.000 brandhaartjes op zitten. Opruimen zou het beste zijn, maar dat is bijna onbegonnen werk. Meer informatie vind je op de nieuwspagina van Nature Today.