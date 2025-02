De allereerste carnavalsoptocht van Brabant trekt door dit dorp

1/4 In Wouwse Plantage, oftewel Mastepinnelaand, rijdt de allereerste carnavalsoptocht van het Brabant door straten (foto: Willem Jan Joachems).

Het duurt nog een weekje, dan barst overal het feest der feesten los in Brabant. Maar traditiegetrouw wachten ze dat moment in Wouwse Plantage niet af en is de carnavalsoptocht daar gewoon deze zaterdag al. En Mastepinnelaand liep weer massaal uit om al dat moois voorbij te zien trekken.

Het motto van het de eerste optocht van het jaar is 'We staon op springe'. Honderden mensen bewonderen de stoet waar dit jaar 28 bouwclubs, groepen, paren en enkelingen aan meedoen. Van de deelnemers zijn er maar liefst tien grote wagens. De bouwclubs komen uit de hele regio, van Putte tot Dinteloord en Klundert. Ze zijn klaar voor carnaval en willen alvast hun nieuwste creatie laten zien.