Sierra Leone wil Bolle Jos ruilen tegen politiek vluchteling in Eindhoven

Sierra Leone heeft wel oren naar het uitleveren van 'Bolle Jos' uit Breda, de veroordeelde drugscrimineel die al geruime tijd in het West-Afrikaanse land verblijft. Maar ze willen daar wel iemand voor terug, namelijk 'Adebayor'. Dat is een politiek vluchteling die naar nu blijkt al jarenlang in Eindhoven woont en van daaruit het verzet leidt tegen de regering in Sierra Leone, meldt de Volkskrant.

Al wekenlang is ons land in de ban van Jos Leijdekkers uit Breda, alias Bolle Jos. De meest gezochte drugscrimineel van Nederland werd vorig jaar juni bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel voor betrokkenheid bij zes drugstransporten van in totaal zesduizend kilo cocaïne. Halverwege januari is duidelijk geworden dat hij al geruime tijd in Sierra Leone verblijft en zelfs een liefdesrelatie zou onderhouden met de dochter van de president van het land.

Gevangenenruil Maar dat kan wel eens heel anders worden, schrijft de Volkskrant. Media in het land hinten er openlijk op dat Sierra Leone wel iets voelt voor een soort van gevangenenruil. In Eindhoven woont namelijk al jarenlang een politiek vluchteling die wekelijks radioprogramma's maakt waarin hij fel uithaalt tegen de huidige regering in het land.

Deze Adebayo, wiens echte naam hoogstwaarschijnlijk Abdul Will Kamara is, is de machthebbers al jarenlang een doorn in het oog. Niets liever zien zij deze man zo snel mogelijk verdwijnen. Vorige week liet de Sierra Leoonse minister van Informatie Chernor Bah tijdens een persconferentie weten al twee keer een uitleveringsverzoek bij Nederland te hebben ingediend. Maar zonder succes. Het ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland bevestigt aan de krant alleen dat er gesprekken zijn geweest met Sierra Leone over ‘de zaak van Adebayor’ en ‘de (on)mogelijkheden met betrekking tot deze zaak in Nederland’.

Bescherming

De grote vraag is en blijft natuurlijk of de voorgestelde deal überhaupt mogelijk is. Adebayor geniet als politiek dissident bescherming in ons land. En de kans dat hij direct voor de rest van zijn leven in de cel belandt of spoorloos verdwijnt als hij wordt uitgeleverd, is levensgroot. Adebayor maakt zich zelf in ieder geval geen zorgen. "Ik ben in Nederland, ik ben veilig en ik ga nergens heen", zegt hij in een video.