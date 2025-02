Anders nog iets? Zo klinkt het voor de laatste keer in deze slagerij

Na vijf generaties slagers komt er zaterdag, na 127 jaar, een einde aan slagerij Snijders. Een begrip in Gemert. Personeelsgebrek en het ontbreken van een opvolger binnen de familie zorgen ervoor dat dit bijzondere slagersgeslacht stopt. Op de laatste dag konden vaste klanten, van wie sommigen al meer dan 50 jaar in de winkel komen, nog één keer hun kilootje verse worst ook echt vers gesneden meenemen.

Na elke vleessoort, die netjes ingepakt wordt, klinkt het vertrouwde "Anders nog iets?" door de winkel. In slagerij Snijders is de rolverdeling duidelijk: Robert staat achter de schermen het vlees te snijden, terwijl Astrid achter de toonbank voortdurend "Anders nog iets?" roept.

"Het is een emotionele dag vandaag," vertelt Astrid Snijders. "De opa van mijn opa begon hier in 1898 aan de Molenakkerstraat en na vijf generaties komt er nu een einde aan. Dat is best bijzonder." Op de laatste dag staat de winkel, zoals vanouds, vol met vaste klanten. Sommigen hebben een kaartje, chocolade of bloemen meegenomen om Astrid en Robert te bedanken voor het vlees dat ze hier jarenlang konden kopen. "Het is heel erg", verzucht een klant die al meer dan 50 jaar wekelijks haar vlees hier haalt. "Mijn ouders kwamen hier ook al en ik hou niet van vlees uit de supermarkt. Dat deze winkel dichtgaat, is dus een groot gemis voor Gemert."

Slagerij Snijders heeft te weinig personeel kunnen vinden en ook een opvolger ontbreekt. "Onze zoon Niels is woningstoffeerder en dochter Meike ziet haar toekomst in het toerisme. Jonge mensen willen geen slager of vakman meer worden. Zelfs weekendhulpen zijn nauwelijks nog te vinden," vertelt Astrid.