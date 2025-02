Man (30) omgekomen nadat hij met bestelbus tegen boom rijdt

Een 30-jarige man is zaterdagmiddag om het leven gekomen nadat hij met z’n bestelbusje tegen een boom is gereden aan de Dalemsedijk in Eersel.

De bestuurder is afkomstig uit Eersel. Hij reed vanuit zijn woonplaats naar Hapert toen hij op de kruising met de Grote Aardweg van de weg raakte. De auto reed over een aantal betonnen schrikblokken die daar in de bocht liggen en reed vervolgens via een sloot tegen een boom. De man overleed ter plaatse.

De man was de enige inzittende van de auto. De politie doet technisch onderzoek naar het ongeluk en kan nog niets zeggen over de oorzaak. De Grote Aardweg en de Dalemsedijk zijn afgesloten voor verkeer.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision

