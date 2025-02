Politie kruipt in de huid van vuilniswagenchauffeur die Esmee (14) doodreed

Had de chauffeur van de vuilniswagen in Sint Anthonis direct moeten merken dat ze over een 14-jarige fietser reed? Of kan het dat ze daar niets van heeft gevoeld, bijvoorbeeld door de beweging van de wagen in de bocht en de vering? De politie hoopt aan de hand van een reconstructie antwoord te krijgen op deze vragen. Om meer inzicht te krijgen in het noodlottige ongeval werd die tragische dag zaterdag in scène gezet. "Verschrikkelijk is het, ze was nog zo jong."

Een 41-jarige vrouwelijke chauffeur uit Nijmegen reed vorig jaar december de 14-jarige Esmee aan op de kruising van de Stevensbeekseweg en het Rondveld. Het meisje overleed aan haar verwondingen. De chauffeur reed na de aanrijding door en meldde zich later bij de politie. Zaterdag stond precies diezelfde vuilniswagen in Sint Anthonis, maar deze keer onder begeleiding van de verkeerspolitie Oost-Brabant. Het betrokken afvalbedrijf werkte mee aan de reconstructie van de politie. Twee maanden na dato is Sint Anthonis nog altijd onder de indruk van de aanrijding. “Verschrikkelijk is het, ze was nog zo jong”, vertelt een fietser die de reconstructie op de kruising passeert. “Het heeft echt iets losgemaakt in de buurt.” Volgens de politie is het gebruikelijk om na een ernstig verkeersongeval reconstructies uit te voeren. Er wordt onder andere een zogenoemde ‘zichtreconstructie’ uitgevoerd, waaruit duidelijk moet worden wat de chauffeur op het moment van het ongeval heeft kunnen zien. Door de omstandigheden zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen, moet duidelijk worden in hoeverre de bestuurder het ongeval te verwijten valt. Amfetamine

Wat ook mee zal tellen, is het gegeven dat de bestuurster van de vuilniswagen tijdens de aanrijding onder invloed was van amfetamine. Later bleek uit onderzoek van het afvalverwerkingsbedrijf uit Uden dat zij niet de enige was: meerdere chauffeurs bleken vorige maand onder invloed aan het werk te zijn. Volgens De Gelderlander zijn die week in januari bij het bedrijf enkele voertuigen gecontroleerd door agenten. Bronnen uit het bedrijf melden aan de krant dat de politie gericht chauffeurs van het bedrijf opzocht, onder meer op de snelweg en in woonwijken waar vuilnis wordt opgehaald. Een deel van de gecontroleerde chauffeurs werd positief getest op het gebruik van verdovende middelen. De ouders van het omgekomen meisje zouden op de hoogte zijn gesteld.