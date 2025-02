Geschoten bij huis waar dag eerder ook man is neergestoken

Bij een huis in Oss is zaterdagavond geschoten. De bewoonster van het huis aan de Schoolstraat deed de deur open waarna er twee mensen aan de deur stonden. Er volgden een of meerdere schoten, niemand raakte gewond. Bij hetzelfde huis is vrijdag ook iemand neergestoken.

De schietpartij bij het huis gebeurde rond half negen meldt de politie. De vrouw opende de deur voor twee personen, of het om mannen of vrouwen gaat is bij de politie nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe vaak er geschoten is en of dat gericht was. De Schoolstraat is deels afgezet.

Het tweetal is er meteen vandoor gegaan. Een signalement wordt niet gedeeld door de politie, al wordt er wel naar het tweetal gezocht benadrukt de politie. Bij het huis wordt onderzoek gedaan. "We weten dat er is geschoten maar hoe het precies is gegaan, wordt nu onderzocht", aldus een woordvoerder van de politie. Eerder ook steekpartij in de straat

Vrijdagavond werd er ook al een man neergestoken in de Schoolstraat. Hij werd geraakt in zijn bovenbeen. De man raakte niet ernstig gewond. Er is naar de verdachte gezocht, het tweetal kende elkaar. De politie onderzoekt of de twee voorvallen met elkaar te maken hebben. Ze kan niet bevestigen dat er sprake is van hetzelfde adres.

Politieonderzoek zaterdagavond (foto: Gabor Heeres / SQ Vision).

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision