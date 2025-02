Steen vliegt door ruit bij Sjors: 'Kwartier eerder lag ik nog op die bank'

Lig je net bijna te slapen, klinkt er plots een hoop glasgerinkel in huis. Het overkwam Sjors Beeks uit Valkenswaard vrijdagavond. Hij vloog overeind en zat rechtop in bed, zich afvragend waar die herrie vandaan kwam. Op beelden van zijn beveiligingscamera zag hij dat iemand rond kwart over elf met veel geweld een steen door de ruit had gegooid.

De 34-jarige Sjors werkt bij een autobedrijf, hij is momenteel z’n huis aan de Geenhovensedreef aan ’t verbouwen. Even dacht hij dat het gerinkel kwam doordat er een stapel nieuwe badkamertegels was omgevallen. “Maar ik keek buiten en zag die tegels nog netjes overeind staan. Mijn vriendin keek op de beveiligingscamera en zag die vlugge jongen net vertrekken.” Vlak bij zijn huis staat een container met bouwafval vanwege de verbouwing. Op beelden is te zien dat een man met volle kracht een steen door het raam gooit. De man draagt een capuchon en heeft een deels bedekt gezicht. Volgens Sjors komt de steen uit een container met puin van de verbouwing. “Ik ben meteen naar buiten gegaan en heb de buurt afgestruind. Heb overal aangebeld of mensen iets hadden gezien of gehoord. Binnen lag heel de woonkamer onder het glas.”

Diezelfde avond komt de politie nog over de vloer en zaterdagochtend is door de politie forensisch onderzoek gedaan. Sjors zegt geen idee te hebben wie dit op z’n geweten heeft. Ook in de buurt is er volgens hem geen gedoe. Hij woont sinds 2019 op dit adres. “Ik heb nog nooit zoiets aan de hand gehad, nooit ellende gehad. Niks. Dus ik zou niet weten waar dit vandaan komt. Ik wil er wel graag achter komen." De beelden van de man heeft hij inmiddels op Facebook geplaatst en hij krijgt veel reacties. “Het wordt ontzettend veel gedeeld, dat gaat nu als een raket. We hopen dat daar iets van een tip of een aanknopingspunt uit komt.” Degene die de gouden tip geeft, kan een beloning verwachten stelt Sjors. Ook heeft hij aangifte gedaan bij de politie. Die doet forensisch onderzoek en start een buurtonderzoek. Er was zondagochtend nog niemand aangehouden. Eén ding weet Sjors alvast zeker: er komt gewapend glas in het kozijn van de woonkamer. “We lagen een kwartier eerder nog op de bank waar vervolgens die steen binnenkwam. Dat is niet een heel prettig gevoel kan ik je zeggen.”

Foto: Sjors Beeks

Foto: Sjors Beeks