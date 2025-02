Buurtbewoners geschrokken na weer een schietpartij: 'Het blijft toch Oss'

De rust lijkt zondagochtend wedergekeerd in de Schoolstraat in Oss. Op een politieauto na is er van de schietpartij de avond ervoor niet veel meer te merken. Al zijn buurtbewoners wel geschrokken. "Het komt wel dichtbij nu", vertelt Dennis.

Schuin tegenover het huis waar de schietpartij was, woont Dennis. Hij was rond half acht die avond op het moment van de schietpartij thuis. "We hoorden opeens een schot en dachten dat het vuurwerk was." "Maar dat was het niet", vult hij aan. "Even later werd de weg afgezet en kwamen er meerdere politiewagens. Daar schrokken we wel van, want dan komt het toch ineens dichtbij." Er is die avond meerdere keren geschoten, laat de politie weten. Op het moment dat de vrouw open deed voor twee daders, waren er ook kinderen aanwezig in de woning. Niemand raakte gewond, maar iedereen was volgens de politie wel geschrokken.

Het onderzoek zaterdagavond (foto: Gabor Heeres / SQ Vision).

Het huis waar de schietpartij was bestaat uit meerdere woningen. "Het is een vrij rustige wijk normaal gesproken, maar daar gebeuren wel vaker dingen", vertelt een buurtbewoonster. In het huis wonen volgens meerdere buurtbewoners arbeidsmigranten. "Er is wel eens overlast door alcoholgebruik. Ik heb toen een keer de verhuurder gebeld en toen was het wel snel opgelost", weet een voorbijganger die zijn hondje uitlaat.

De woningen achter het huis in de Schoolstraat (foto: Tom Berkers).

Een paar huizen verderop komt iemand zondagmorgen net thuis. "Ik was zelf niet hier op het moment van de schietpartij, maar mijn kinderen wel. Ze hebben de rolluiken maar dicht gedaan en van boven gekeken naar wat er gebeurde." "Maar het was niet fijn dat ze alleen waren", vertelt de man. "Het blijft toch Oss. De Bende van Oss gaat eigenlijk gewoon door op deze manier." Een dag eerder was er in hetzelfde huis ook al een steekpartij. Daarbij raakte een man gewond aan zijn been. "Ik hoop niet dat het te vaak voor gaat komen, want het is niet fijn zo", vertelt Dennis terwijl hij naar het huis in zijn straat kijkt. De politie laat weten dat zij onderzoek doet naar beide voorvallen en of deze met elkaar te maken hebben. Ze bevestigt dat beide incidenten op hetzelfde adres hebben plaatsgevonden.