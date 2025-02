'Grote kans' dat DNA-onderzoek leidt naar moordenaar van Wies Hensen

Er is een grote kans dat DNA-onderzoek gaat leiden naar de moordenaar van Wies Hensen. Dat zegt het burgerinitiatief wieshensen.nl in een viertal blogs. En het blijft niet alleen bij de blogs, er gaat ook een brief naar justitie met het verzoek dat er een DNA-onderzoek moet komen. Wies Hensen werd voor het laatst gezien op de kermis in Budel in 1989, een dag later werd ze gevonden. Ze was om het leven gebracht. De moord is 36 jaar na dato nog altijd niet opgelost.

‘Het DNA-profiel gaat zeker leiden naar de moordenaar’, staat er in koeienletters boven een van de blogs op wieshensen.nl. Joop Donkers, een van de twee initiatiefnemers achter de website, is er dan ook heilig van overtuigd dat er een groot DNA-onderzoek moet komen. Volgens hem is DNA-onderzoek meermaals succesvol gebleken in vergelijkbare zaken, bijvoorbeeld bij de moord op Nicky Verstappen en Marianne Vaatstra. Het burgerinitiatief is dan ook van plan om justitie aan te schrijven met het verzoek om een DNA-onderzoek op touw te zetten. Wies lag naakt in een sloot langs de Loonderweg in Dommelen toen ze er werd aangetroffen. Ze was gewurgd. Er zijn DNA-sporen op haar lichaam aangetroffen. Volgens Donkers heeft een DNA-onderzoek op basis van deze sporen een grote kans van slagen. “Er zijn twee methodes voor DNA-onderzoek”, vertelt hij. “De eerste is een DNA-verwantschapsonderzoek, waarbij in de omgeving wordt gezocht naar de dader.” Voor deze methode moeten deelnemers uit de regio DNA afstaan.