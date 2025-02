Huizen bij oude limonadefabriek: deze gemeente kiest voor 'inbreiding'

In Brabant zijn het afgelopen jaar 13.300 woningen bijgebouwd. Dat is zo'n 14 procent minder dan vorig jaar. De gemeente Oirschot kiest voor zogenoemde inbreiding, woningen maken in panden die er al zijn.

De provincie is ondanks de daling best tevreden. De woningbouw zat, én zit, in heel het land namelijk nog in een dip. Oorzaken zijn problemen met vergunningen, stikstof en de fors gestegen bouwkosten. Ruim 10.500 woningen kwamen er bij door nieuwbouw, maar daarnaast werden 3000 leegstaande kantoren, winkelpanden en ander vastgoed omgebouwd tot huizen of appartementen. Op die manier hoeven gemeenten minder aan de randen van het dorp of de stad en in het groen bij te bouwen. De gemeente Oirschot loopt daarin voorop. Er wordt volop ingezet op zogenoemde inbreiding, dus woningen maken in panden die er al zijn, maar eerder een andere functie hadden.

Relatief gezien werden nergens in Brabant zoveel woningen toegevoegd aan de voorraad als in de gemeente Oirschot. 142 bouwvergunningen zijn daar het afgelopen jaar afgegeven.

In Oirschot wordt volop gebouwd (beeld: Omroep Brabant).

In het dorp Middelbeers kiezen ze niet voor een straatje erbij, maar voor een levendig centrum. "Hier stond een blinde gevel, in de volksmond ook wel de klaagmuur van de Beerzen genoemd", wijst wethouder Joep van de Ven van de gemeente Oirschot. "Daar zijn nu dertien koopwoningen voor in de plaats gekomen. De plek is er flink van opgeknapt." Ook een stukje verderop, op het terrein van de voormalige limonadefabriek, worden 29 nieuwe huizen gebouwd. Het industriële complex stond al een tijdje leeg. Elf van de woningen vallen in de categorie 'betaalbare koop', maar met een vraagprijs van rond de 350.000 euro voor de jongeren in het dorp verre van haalbaar.

"Dit gebouw deed eerst dienst als tandartspraktijk."

Daarom is in de gemeente Oirschot ook aan die groep gedacht, door een bestaand pand een herbestemming te geven. "Dit gebouw deed eerst dienst als tandartspraktijk en streekhuis", vertelt Van de Ven. Nu zijn er negen appartementen in gevestigd waar de Beerse starters een plek kunnen krijgen." Volgens hem zijn er veel jongeren die graag in Beers willen blijven.