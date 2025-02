Witte bestelbus wringt zich in file en veroorzaakt bijna ongeluk

Een witte bestelbus heeft zondagmiddag op de snelweg A2 bij knooppunt De Hogt bijna een ongeluk veroorzaakt. De bestuurder voegde in, terwijl zich een file vormde als gevolg van een ongeluk. Rijkswaterstaat is er verontwaardigd over en verspreidde een filmpje, waarop te zien is hoe de waaghals zich tussen andere voertuigen wurmde.

“Helaas beseft niet iedereen dat een kruis boven de snelweg er ‘#nietvoorniX’ staat”, meldt Rijkswaterstaat om er aan toe te voegen dat op de beelden te zien is dat de bestuurder van de witte bestelbus in de fout gaat. Door het ongeval dat eerder ontstond, is de rechterrijstrook dicht en was de vertraging rond kwart over vijf uur ongeveer een half uur. De file was toen 5 kilometer lang. Het ongeluk gebeurde in de richting van Den Bosch.