Bij een ongeluk op de Eekhoorn in Sint-Oedenrode is zondagmiddag een motorrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam met een bestelbusje in botsing.

Het ongeluk gebeurde rond vijf uur. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer een man of een vrouw is. Ook de toedracht van het ongeluk is nog onbekend. Meer info volgt.