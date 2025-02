Vrouw (32) op motor overleden bij botsing met bestelbus

Bij een ongeluk op de kruising van de Eekhoorn en de Boxtelseweg in Sint-Oedenrode is zondagmiddag een motorrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam met een bestelbusje in botsing. Het gaat om een vrouw van 32 Moergestel, zo meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond vijf uur.

De bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd. Verkeersspecialisten zijn een onderzoek naar de exacte toedracht begonnen. Na de melding werden direct politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter gealarmeerd. De helikopter landde op een stuk grond langs de Gemondsedijk. De motor was na de botsing zwaar beschadigd.

De zwaar beschadigde motor (foto: SQ Vision).

Op de plek van het ongeluk werd een scherm geplaatst (foto: SQ Vision).

Er werden veel hulpverleners ingeschakeld (foto: SQ Vision).