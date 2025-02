Rond half acht zondagavond is op het Verdiplein in Tilburg een jongen van elf aangereden door een auto. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis, zo meldt de politie.

De automobilist is naar het politiebureau gegaan voor het afleggen van een verklaring. Team Verkeer van de politie gaat de toedracht van het ongeluk onderzoeken.