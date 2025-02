Vechtpartij in Chinees restaurant in Eindhoven, politie vindt vuurwapen

De politie heeft zondagavond in een Chinees restaurant aan de Kruisstraat in Eindhoven een pistool gevonden. Agenten waren op de eetgelegenheid afgekomen nadat er een vechtpartij was uitgebroken. Het vuurwapen is door een specialist van de politie veiliggesteld.

Na een eerste onderzoek had de politie een verdachte op het oog. Naar hem werd de hele avond gezocht. Hiervoor werd rond half acht via Burgernet een verzoek verspreid.

Hierin staat dat de politie in en om de Kruisstraat op zoek is naar een Turks/Marokkaanse man. Als mensen hem zien, dan worden ze geadviseerd de man niet zelf te benaderen en wel 112 te bellen. De man heeft volgens de politie een breed postuur en een buikje. Hij is 1,65 meter lang en is deels kaal en kort donkerharig. Zijn leeftijd wordt op dertig à veertig geschat. Toen hij voor het laatst werd gezien, was hij te voet en droeg hij jeans en donkere bovenkleding.

Het restaurant waar de problemen zich voordeden (foto: SQ Vision).