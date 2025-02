112-nieuws: bouwvakkers vinden explosief • brand in badkamer

16.37

Bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Korte Beemd in Helmond is brand uitgebroken in een kraan. De brand zorgde voor dikke rookwolken. Dat komt volgens de brandweer omdat er diesel en rubber in brand stonden. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar de kraanwagen is helemaal afgebrand. Er is niemand gewond geraakt. Waardoor de brand is ontstaan, is onduidelijk.