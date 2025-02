Gewapende overval op loods, gemaskerde mannen stelen spullen en vluchten

Er is maandagavond een overval gepleegd op een loods aan de Schuurakker in Roosendaal. Gewapende mannen, gekleed in het zwart en met bivakmutsen op vielen het pand binnen. Op dat moment waren er twee mensen in de loods.

Of zij bedreigd zijn, kan de politie niet zeggen. De overvallers vielen rond negen uur 's avonds de loods binnen en namen spullen mee. Het pand bevindt zich op een industrieterrein. Het is niet duidelijk of het om een bedrijf gaat.

De overvallers stapten daarna in een auto, mogelijk een donkergrijze Audi, en reden met hoge snelheid richting België. Politieagenten zetten de achtervolging in, maar verloren de auto uit het oog. Omgeving afgezet

De politie is met groot materieel naar de loods uitgerukt. Op de parkeerplaats staan zes politiewagens. Ook is de omgeving afgezet voor sporenonderzoek. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets gezien hebben of een cameradeurbel hebben die iets kan hebben opgenomen.