112-nieuws: brand in badkamer • geen treinen tussen Breda en Tilburg

16.37

Bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Korte Beemd in Helmond is brand uitgebroken in een kraan. De brand zorgde voor hevige rookontwikkeling. De brandweer is ter plekke aan het blussen. Of er iemand gewond is geraakt bij de brand is niet bekend. Ook is niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is.