112-nieuws: zwaan zorgt voor file op A2 • gaslek bij werkzaamheden

08.31

Er is vanochtend brand uitgebroken in een appartement aan de Kasteel-Traverse in Helmond. De brand is vermoedelijk ontstaan in de keuken in een frituurpan. De bewoner was al buiten toen de brandweer arriveerde en maakte zich ernstige zorgen om de kat, die nog in het appartement was.

De brandweer heeft de kat gered en de brand geblust. Het beestje maakt het goed. De bewoner werd nagekeken door het ambulancepersoneel en is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.