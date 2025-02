Dit wordt het weer tijdens het begin van carnaval

Carnaval 2025 belooft droog en zonnig te verlopen. En de buitentemperatuur zal tussen de 9 en 11 graden schommelen. Dit meldt Weerplaza. Voordat bijvoorbeeld carnavalsvierders zich op dit fijne weer kunnen gaan verkneukelen, moeten we nog wel door een zure appel heen bijten. De aanloop naar het Brabantse volksfeest zal druilerig verlopen.

"Als we verder in de week kijken, naar vrijdag en het weekend, dan krijgen we droog en zonnig weer. Overdag zal het dan een graad of 10 zijn. De nachten zijn echter wel best koud, met temperaturen rond het vriespunt", blikt weerman Johnny Willemsen vooruit.

En dat niet alleen, het dreigt ook wat mistig te worden tijdens het carnavalsweekend. Pas later op de ochtend zullen de frisse kou en de mist plaats maken. De temperatuur stijgen dan naar een graad of maximaal 11. Dat geldt volgens Weerplaza voor heel Brabant. Waar je ook buiten bent tijdens de viering van carnaval in onze provincie: overal zal het weertype vrijwel hetzelfde zijn. Droog, zonnig en een graad of 11.

Voor het carnaval is, volgen er nog een paar regenachtige dagen. "De meeste regen staat voor het einde van de ochtend en een deel van de middag op de planning", vertelde Willemsen maandagochtend in het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen "Het is daarbij zacht. Rond halfacht 's ochtends was het al 12 graden. Dat is de maximumtemperatuur deze dag. 's Middags, in de regen, zal het een graad of 10 zijn."

Daarbij waait een matige wind uit het zuiden. Het is na maandag nog niet gedaan met de regen, dinsdagmiddag volgen opnieuw een paar regenbuien. Vanaf woensdag wordt het weer beter. Dan mogen we ons verheugen op zonneschijn overdag. In de nacht naar donderdag volgt wel weer regen. Donderdag overdag hebben we te maken met enkele buien, maar zien we ook af en toe zon.