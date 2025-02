Hooikoortsgolf op komst of niet; deze pollentellers zien 'm aankomen

Ze krijgen vooral aandacht als hooikoortspatiënten massaal beginnen te hoesten en snotteren, maar de pollentellers van het Elkerliek Ziekenhuis zijn élke week in de weer. Weer of geen weer, ze klimmen het dak op om pollen te vangen en in kaart te brengen. Deze maandag deden ze dat voor de 2600e keer, precies vijftig jaar nadat ze ermee begonnen. En na de eerste lenteachtige dagen van dit jaar zou de vangst weleens flink kunnen zijn.

Het waait stevig en de lucht is bewolkt als Amer Hasanovic de deur naar het dak van het Helmondse ziekenhuis opent. Zoals iedere week beklimt hij de stalen trap naar de pollenvanger, die al een halve eeuw op dezelfde plek staat. "Dit apparaat werkt eigenlijk als een stofzuiger: hij zuigt lucht aan en leidt deze langs een plakkerige tape die op een rol in de machine zit. Elke week draait die rol precies één keer rond, en dan is het tijd om hem te wisselen," legt Amer uit. "Sneeuw, storm, zon of regen – dat maakt niet uit, dit moet altijd gebeuren."

Twee plekken tellen pollen

Hooikoortsdeskundige Mieke Koenders van het Elkerliek verwacht dat de pollenstrip deze week aardig vol zit. "We hebben een paar mooie dagen gehad, dus de kans is groot dat er veel pollen op de tape zijn beland," zegt ze. In Nederland worden pollen slechts op twee plekken geteld: in Helmond en in Leiden. De metingen in Brabant begonnen vijftig jaar geleden op initiatief van een longarts/allergoloog in het Elkerliek. Hij vond samen met een collega in Leiden dat er naast de metingen aan zee ook in het binnenland geteld moest worden – en sindsdien gebeurt dat.

Hooikoortsradar

Na de wisseling van de rol neemt Amer de tape mee naar het laboratorium in het ziekenhuis. "Daar knip ik hem in zeven stukken, waarna hij wordt gekleurd zodat de pollen zichtbaar worden," legt hij uit. Vervolgens bestudeert hij de tape onder een microscoop en bepaalt hij welke soorten pollen zijn gevangen. "Op dit moment zijn het vooral boompollen. Op de meting van 10 februari vond ik tien pollen van de hazelaar en vijf van de els." De resultaten van zijn speurwerk zijn dagelijks terug te vinden op de Hooikoortsradar, waar per dag het exacte aantal en de soorten pollen worden vermeld.