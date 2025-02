Jongen (11) op step aangereden: automobilist was onder invloed

De automobilist die zondagavond werd opgepakt na een aanrijding met een jongen (11) op een step, was onder invloed. Dat meldt de politie maandag. Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij gevaar en hinder voor andere weggebruikers heeft veroorzaakt. Het gaat om een man van 26 uit Tilburg.

Het slachtoffer ligt nog in een ziekenhuis, over zijn toestand is niets bekend. De politie heeft dit bekendgemaakt.

De jongen werd zondagavond rond half acht aangereden op het Verdiplein in Tilburg. Hij was toen aan het steppen. Op het moment van het ongeluk waren er nog meer kinderen aan het spelen op het Verdiplein, zo hebben omstanders of betrokkenen verteld. Of ook de andere kinderen aan het steppen waren, is onbekend.

De hulpdiensten waren snel na het ongeluk aanwezig. De automobilist is naar het politiebureau gegaan waar hij inmiddels een verklaring heeft afgelegd.

De politie is zondagavond direct met een onderzoek begonnen. Er zijn getuigen gehoord. Alle verklaringen worden meegenomen in het dossier dat later naar het Openbaar Ministerie gaat.