Ratten aten de vogels op, maar mensen doneren nieuwe aan dierenpark

Dierenpark De Warande in Helmond zat de afgelopen maanden in zak en as. Het park kampt vermoedelijk met bezoek van ratten en die hadden binnen luttele weken bijna alle 80 vogeltjes van het park opgegeten. Het park was op zoek naar nieuwe vogeltjes en heeft nu ongeveer 15 telefoontjes gehad van mensen die willen doneren.

“We zijn echt heel blij,” zegt voorzitter Maarten Koolen van de stichting Dierenparken Helmond in een reactie. Vorige week deed hij bij lokale omroep Ditishelmond en Omroep Brabant de oproep voor vogeltjes of geld. Daar is nu gehoor aangegeven. “We hebben zelfs iemand uit Urk die wil doneren,” zegt Koolen. “En we hebben een donatie uit Tilburg.”

Het park is nu druk bezig om de donaties te inventariseren en heeft nog steeds ruimte voor vogels. “We hebben iemand met 1 vogeltje, die wat moeilijk afstand ervan kan doen. Ik ga ook kijken bij een parkje in Beek en Donk die de volière opruimt om te zien of ik daar nog vogels van kan plaatsen. Ik weet nog niet hoeveel daarin zit.”

In het park zaten al 75 jaar allerlei vogels, zoals grasparkieten, Japanse meeuwtjes en zebravinken. In november vorig jaar merkte een van de verzorgers op dat er steeds minder vogels in de kooien zaten. En ineens ging het hard, volgens het dierenpark. Die kon ternauwernood zes vogeltjes redden door ze uit de kooien te halen en ergens anders onder te brengen.

