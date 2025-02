Commando Simmie (26) doodgeschoten: Amerikaan krijgt 105 jaar cel

De Amerikaan die in 2022 de 26-jarige militair Simmie Poetsema doodschoot in de Amerikaanse stad Indianapolis krijgt een celstraf van 105 jaar. Dat meldt de lokale nieuwszender CBS4. Poetsema was commando bij de kazerne in Roosendaal. Ook twee andere commando's raakten gewond bij de schietpartij. Ze waren op oefening.

Vorige maand oordeelde een jury dat Shamar Duncan, destijds 22 jaar, schuldig is aan moord, poging tot moord en zware mishandeling. De rechter oordeelde maandag dat Duncan daarvoor 105 jaar cel krijgt: 60 jaar voor moord, 35 jaar voor poging tot moord en 10 jaar voor zware mishandeling. De rechtbank rekent het de veroordeelde bovendien zwaar aan dat hij een vuurwapen gebruikte in een drukke straat. Ruzie sussen

De commando's waren 27 augustus 2022 een avondje uit en stuitten op Duncan en twee vrienden. Die waren uit op ruzie. Volgens een getuige werd een van de ruziezoekers neergeslagen, waarna een andere riep dat hij een 'strap' zou halen, straattaal voor een vuurwapen.

De militairen keerden terug naar hun hotel, maar werden gevolgd door de Amerikanen. Even later klonken er schoten. Poetsema, korporaal der 1e klasse, raakte zwaargewond door de kogels die werden afgevuurd vanuit een rijdende auto. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Zijn twee collega's raakten gewond, maar overleefden.

Lees ook Omgekomen commando in Amerika is Simmie Poetsema (26)

Grote diensten

Bij het Korps Commandotroepen stond Poetsema bekend als iemand die anderen wilde helpen. Een jaar voor zijn dood redde hij Nederlandse staatsburgers en Afghanen die vluchtten voor de overname van Afghanistan door de Taliban. Terwijl de chaos rond het vliegveld van het Afghaanse Kabul opliep, was het onder anderen Poetsema die op slimme wijze een nieuwe toegangsweg naar de luchthaven creëerde. Daardoor waren de commando’s in staat honderden Nederlandse staatsburgers en Afghanen te evacueren. Op de thuisbasis van de commando’s in Roosendaal stonden de groene baretten na de moord uitvoerig stil bij het verlies van Poetsema. Er werd onder meer een stilteplek ingericht waar een minuut stilte werd gehouden.