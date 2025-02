Voor dertigduizend euro aan elektrische fietsen gejat

Een man heeft in een paar maanden tijd zeker elf elektrische fietsen gestolen op verschillende plekken in West-Brabant. De fietsen zijn samen ruim dertigduizend euro waard. De politie sluit niet uit dat de man onderdeel is van een groep criminelen die het gemunt heeft op kostbare fietsen.

De politie vermoedt dat de man ook betrokken is bij fietsendiefstallen in Teteringen, Berkel-Enschot, Oisterwijk, Sint-Oedenrode en Oirschot.

Op beelden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant is te zien dat de man in totaal elf elektrische fietsen steelt in Breda, Bavel, Gilze, Made en Oosterhout.

Dezelfde plek

De man slaat voor het eerst toe op 1 februari 2024 bij winkelcentrum De Burcht in Breda. Dat blijkt een geschikte plek te zijn om fietsen te stelen, want de man keert daar op 8 mei terug. Ook dan breekt hij binnen enkele seconden een fietsenslot open en gaat hij er met de fiets vandoor.

De dief blijkt graag bij winkels toe te slaan, want op 3 september steelt hij een fiets bij de Jumbo aan de Stationsstraat in Made. Enkele dagen later, op 9 september, steelt hij nog een fiets bij winkelcentrum de Burcht in Breda.

Drie keer op één dag

Op 13 september slaat hij drie keer op één dag toe. Eerst aan de Lange Wagenstraat in Gilze, vervolgens aan de Pastoor Doensstraat in Bavel en tot slot bij de Action aan de Rijnauwenstraat in Breda.

Wat er in de tussentijd met de andere fietsen is gebeurd, weet de politie niet. De politie sluit niet uit dat de man samenwerkt met andere criminelen.

Diefstal in tuin

De dief is op 16 september wel erg brutaal als hij een elektrische fiets uit een tuin aan de Kerkstraat in Bavel steelt. Dezelfde dag slaat hij nog een keer toe bij de Jumbo aan de Stationsstraat in Made.

Op bewakingsbeelden van een sportschool aan de Bijster in Breda is de man vol in beeld als hij op 23 september opnieuw een elektrische fiets steelt. Even later steelt hij bij winkelcentrum Arendshof in Oosterhout nog een fiets.

De politie vraagt mensen die meer weten over de diefstallen zich te melden.