Tilburg kiest tussen 'groen luchtkasteel' en 'internationale allure'

Een miljoen euro voor een Groene Kathedraal; een tijdelijk kunstwerk met verdiepingen vol bomen, struiken en planten. Het is twee maanden te zien in de Tilburgse Spoorzone. Is het een groene poppenkast of een unieke kans? Sommige politieke partijen vinden het verspilling van belastinggeld, anderen zien het als een kans om de stad goed op de kaart te zetten.

De Groene Kathedraal wordt een kopie van de Heuvelse Kerk in Tilburg. Een ‘green sky walk’ bij de kathedraal leidt bezoekers naar interactieve exposities en kunstinstallaties. Architect Winy Maas uit Schijndel, bekend van onder meer de Rotterdamse Markthal, is de ontwerper. “Het is niet uit te leggen aan de Tilburgers om zo veel belastinggeld uit te geven voor een project van maar twee maanden”, vinden de grootste oppositiepartij LST, 50PLUS en Forum voor Democratie. Dus probeerden ze maandagavond in de gemeenteraadsvergadering de plannen van tafel te krijgen.

"Het is decadente hoogmoedswaanzin."

Want het is een ‘groen luchtkasteel’, vindt Hans Smolders van de LST. Hij vergelijkt het project met eerdere Tilburgse mislukkingen als het Adje Theater, een theater in de binnenstad dat in de voorbereiding veel geld kostte maar er nooit kwam. “Door deze decadente hoogmoedswaanzin wordt de kloof tussen burgers en politiek alleen maar groter.”

Maar veel partijen denken er anders over. “Wij zien juist kansen”, zegt raadslid Arne Kramer van GroenLinks. Schampers van D66: “Wil Tilburg bekrompen zijn? Of bloeiend en bruisend?” Raadslid Frans van Aarle van Lokaal Tilburg is razend enthousiast: “Dit is een investering in een iconische attractie met internationale allure. Alleen de aankondiging al leverde internationale pers op.” Nadat de Groene Kathedraal in het voorjaar van 2026 twee maanden te zien is, wordt het kunstwerk weer afgebroken. Het overgebleven groen wordt daarna verspreid over parken, pleinen en perken door de hele stad. Smolders zet er z’n vraagtekens bij: “Dat groen gaat niet of nauwelijks overleven na eventuele herplanting.”

"Dit zorgt voor vergroening van de stad."

De gemeente geeft toe dat het kan dat sommige planten het niet zullen overleven. Maar volgens de organisatie moet je de duurzaamheid van het project breder zien: "Als het goed is, brengt een bezoek aan de manifestatie bewustwording teweeg waarmee we bezoekers activeren. Dat zorgt rechtstreeks voor de vergroening van deze stad." Uiteindelijk stemde de gemeenteraad maandagavond in grote meerderheid voor het doorgaan van het plan.