Vuurwerkbom explodeert bij voordeur na zeven eerdere vernielingen

De Raadhuisstraat in Roosendaal is in iets meer dan een jaar tijd al acht keer opgeschrikt door vernieling. Ruiten gingen aan diggelen, een vensterbank werd vernield en een auto ging in vlammen op. Dieptepunt was in januari een vuurwerkbom die bij een voordeur ontplofte.

Opsporingsprogramma Bureau Brabant deed maandagavond de optelsom en liet de bewakingsbeelden zien van de laatste explosie op 5 januari dit jaar. Op de video is eerst rook te zien en daarna is een flinke knal te horen. De vuurwerkbom werd recht voor de voordeur afgestoken. Rond vijf uur 's ochtends, als iedereen in de straat nog ligt te slapen, fietst een man de straat in met een tas op het rekje aan de voorkant van zijn fiets. De vuurwerkbom zit vermoedelijk daarin.

Twintig minuten later fietst de man bij de voordeur waar het misgaat. Als hij wegfietst, komt de vuurwerkbom tot ontploffing. Deur in brand

De explosie veroorzaakt veel schade aan de voordeur. Die ligt volledig uit het kozijn en vliegt even later in brand. De bewoner van het huis werd direct wakker door de knal en wist de brand zelf te blussen en erger te voorkomen. Het kozijn bleef volledig zwartgeblakerd achter en de resten van de vuurwerkbom lagen op straat. De schrik en angst zit er volgens de politie flink in bij de bewoners van het huis. Eerdere vernielingen

Aan de vuurwerkbom gingen meerdere incidenten vooraf. Volgens de politie zijn in 2024 zeven aangiften gedaan van vernielingen in de straat. Eerder werden er ruiten, een voordeurslot en een vensterbank vernield. Een auto ging in vlammen op. De politie vraagt mensen die meer weten over de explosie of de andere vernielingen zich te melden.