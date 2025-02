Geen paard in de gang, maar een geit voor de deur: eigenaar gezocht

Een geitje had zich maandagmorgen genesteld voor de deur van een huis in de Vlindervallei in Oosterhout. De bewoner struikelde er bijna over toen hij de deur uit ging. Het was onduidelijk van wie het geitje was en dus werd de dierenambulance ingeschakeld.

Stefanie Lowers van het dierenopvangcentrum in Breda vertelt dinsdagmorgen dat ze nog steeds niet weet van wie het geitje is. "Het beestje zit de komende twee weken daarom bij ons in de opvang. Als zich niemand meldt dan gaan we een geschiktere plek voor het dier zoeken voor de langere termijn." Volgens Stefanie kon het geitje maandag zonder veel problemen meegenomen worden door de dierenambulance. "De bewoners van het huis waar het geitje een slaapplekje had gezocht, hadden hem in afwachting van de ambulance vastgezet aan het huis. Het dier was rustig en kalm en liet zich gemakkelijk meenemen."