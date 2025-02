Duizenden padden en kikkers in emmers gevangen en overgezet: 'Topdrukte'

Ook padden, kikkers en salamanders hebben gemerkt dat de temperatuur is gestegen. In combinatie met de regen van de afgelopen dagen heeft de stijgende temperatuur de amfibieën uit hun schuilplaats voor de winter gelokt. De dieren zijn weer op weg naar de wateren waar ze zich elk jaar voortplanten. Maar dit oerinstinct kan ze op sommige plekken duur komen te staan.

Zoals op de Somerenseweg tussen Heeze en Someren, waar vrijwilligers de afgelopen dagen duizenden dieren hebben overgezet. De weg is erg druk tijdens de ochtend- en avondspits. Auto’s en vrachtwagens komen massaal langs de plek waar vrijwilligers van het IVN Heeze-Leende en Geldrop bezig zijn om de padden, kikkers en salamanders te helpen. Langs de weg staat nu een groene afrastering zodat de dieren niet over kunnen steken. In plaats daarvan worden ze naar negentien emmers langs de weg geleid. Vrijwilliger en oud-boswachter Mari de Bijl opent een van de eerste emmers op deze drukke en mistige dinsdagmorgen. Meteen is het gekrioel te zien. Vooral de heikikker, met zijn spitse snuit en streep op de rug, is goed vertegenwoordigd. En ook de piepkleine salamander die zich goed schuil kan houden tussen de bladeren, probeert een goed heenkomen te zoeken. En al snel laat ook de eerste wrattige pad zich zien.

De emmers zitten vol met kikkers, padden en salamanders

“We hebben dit jaar al tweeduizend dieren overgezet”, zegt Mari. “We zijn met een groep van 29 vrijwilligers en we werken in een rooster.” De dieren overwinteren in de Lange Bleek, een deel van de Strabrechtse Heide. Maar om zich voort te planten willen ze terug naar hun poel, daarbij worden ze geleid door eeuwenoude instincten. “Maar toen lag deze weg er nog niet,” zegt Mari. Een bordje langs de drukke weg waarschuwt de automobilisten voor de paddentrek. Maar veel kun je niet beginnen. “Je moet er zeker niet voor remmen", waarschuwt Mari. “Dat is veel te gevaarlijk. En je kunt ze toch niet zien.” De dieren zouden massaal doodgereden worden, wanneer de vrijwilligers niet in actie zouden komen. “Ze verdwijnen gewoon in de banden. Of de luchtdruk zorgt dat ze tegen de wielen worden gezogen en dan gaan ze ook dood.”

"Als we niets doen, verliezen we de helft."