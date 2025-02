Meisje (12) loopt weg en belandt in bed bij man van 44

Na een ruzie met haar moeder liep een 12-jarig meisje uit Tilburg weg, maar dat deed ze met de verkeerde. Ze werd door de 44-jarige Marcel J. meegenomen naar zijn huis in Wouw, waar de twee seks hadden. En of het meisje vrijwillig meeging, maakt niet uit voor de wet. J. had beter moeten weten en dus eiste justitie dinsdag vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Het altijd zo vrolijke meisje is totaal veranderd sinds die nacht met Marcel J. in Wouw, vertelde haar moeder in een hartverscheurend verhaal in de rechtbank. Ze is er nog niet aan toe om hulp te aanvaarden en haar moeder maakt zich grote zorgen over haar ontwikkeling.

Het meisje voelt zich schuldig dat ze zich op Snapchat voordeed als een 24-jarige vrouw en aangaf een relatie te willen beginnen met J. uit Wouw. Ze hadden een keer gevideobeld en een week later spraken ze af. Marcel zou het meisje ophalen in Tilburg. Toen ze samen even in de hal van de flat zaten te praten, kwam haar moeder haar halen. Maar korte tijd later rende het meisje toch weer naar buiten en sprong ze in de auto bij Marcel.

Overal op zoek

Het had er alle schijn van dat het meisje het ouderlijk huis wilde ontvluchten en daarvoor gebruikte ze Marcel J. Ze pakte zijn telefoon af en hij moest van haar doorrijden. Thuis in Wouw legde J. twee matrassen op de grond waarop beiden die avond seks hadden. Ondertussen was de ongeruste familie overal op zoek naar het meisje. Dankzij haar iPad zagen ze ’s nachts dat ze in Wouw zat en binnen de kortste keren stond daar politie aan de deur.