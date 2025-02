Bolle Jos krijgt 13 jaar cel voor mislukte cocaïneroof met gewapende bende

De rechtbank in Antwerpen heeft de voortvluchtige Jos Leijdekkers, ook wel bekend als 'Bolle Jos', dinsdag dertien jaar cel opgelegd voor een mislukte cocaïneroof. Tegen hem was vijftien jaar geëist. Volgens de rechtbank stuurde de Bredanaar een gewapend commando aan dat 10 ton cocaïne moest stelen die in beslag was genomen door de Antwerpse douane.

De partij drugs die verstopt zat tussen een lading sojameel werd op 16 oktober 2023 ontdekt door de douane. Die bracht de container naar een loods om daar de drugs met een waarde van 250 miljoen euro eruit te halen. Criminelen konden de lading volgen door middel van trackers.

Toen twee gewapende mannen zich meldden bij de loods is de politie ingeschakeld. Even later werden zeven gewapende Nederlanders klemgereden in een bestelbus en aangehouden. Zij zijn veroordeeld tot tien jaar cel. In totaal stonden negentien verdachten terecht. In beeld als opdrachtgever

De 33-jarige Brabander kwam na onderzoek in beeld als vermeende opdrachtgever. Bij de Nederlandse politie was een tip binnengekomen dat de partij van de voortvluchtige Leijdekkers was. Ook had een van de verdachten in een afgeluisterd gesprek in de cel gezegd dat hij daar zat door Bolle Jos.

Leijdekkers is al verschillende keren veroordeeld in België. In Nederland werd hij eerder veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugstransporten en het geven van een moordopdracht. De Bredanaar staat op de Nationale Opsporingslijst en de zogeheten EU Most Wanted List. Er is een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Onlangs werd bekend dat Leijdekkers zich schuilhoudt in Sierra Leone. Nederland heeft gevraagd om zijn uitlevering. Bekijk hieronder de Misdaad Uitgelegd over Bolle Jos:

