Baasje valt politie aan met ijzeren staaf en krijgt taakstraf

Peter S. (67) uit Sprang-Capelle heeft een taakstraf van 150 uur gekregen en drie maanden voorwaardelijke celstraf voor het bedreigen van de politie en gevaarlijk rijden. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. S. moest vorig jaar zijn honden afstaan nadat ze iemand hadden gebeten, maar dat liet de hondenliefhebber niet zomaar gebeuren. Hij vluchtte voor de politie en verzette zich hevig toen hij alsnog werd aangehouden.

Wie Peter S. tijdens de zitting bezig zag, snapt wel een beetje hoe dat op 16 april vorig jaar moet zijn gegaan. De man uit Sprang-Capelle is heel druk, praat veel en overal doorheen en gaf voortdurend bozig de schuld aan de politie.

Dat de politie niet zijn beste vriend is, was dus wel duidelijk. Agenten gingen vorig jaar naar zijn huis in Sprang-Capelle om zijn honden in beslag te nemen na een bijtincident. De muilkorf die ze verplicht om moesten na een eerder bijtincident, hadden ze niet om.