Dit kunstwerk staat nu op een schijtplek: 'Dat is respectloos'

‘Respectloos en schandalig’. De verplaatsing van een kunstwerk in Etten-Leur stuit op vragen en kritiek van inwoners. Het iconische werk ‘De Evolutie’ in het Oderkerkpark werd maandag opgetakeld en op een opmerkelijke, nieuwe plek neergezet: het naastgelegen hondenuitlaatveld.

Inwoners spreken op social media schande van de verhuizing en omschrijven de nieuwe locatie als een 'schijtplek'. “Kunst hoort niet thuis op een drollenveldje”, schrijft een inwoner die het respectloos richting de kunstenaar vindt. Anderen willen de bijzondere zet van de gemeente niet geloven en hopen dat het een vroege 1-aprilgrap is.

Maar daar is volgens de gemeente toch echt geen sprake van. De verhuizing is onvermijdelijk door het opknappen en veranderen van het Oderkerkpark. “In de nieuwe inrichting van het park past de huidige locatie van het kunstwerk niet meer”, reageert een woordvoerder op Facebook. Bovendien is de hondenuitlaatplek volgens de gemeente de enige geschikte locatie, omdat daar geen bomen weggehaald hoeven te worden.

Het kunstwerk staat nu tussen de drollen (foto: Robert te Veele).

Het kunstwerk is gemaakt door de West-Brabantse kunstenaar Kees Keijzer en werd in 1970 onthuld. Oorspronkelijk stond het beeld op het plein voor de inmiddels gesloopte schouwburg De Nobelaer. In 1992 kreeg het kunstwerk een plek in het Oderkerkpark. Een inwoner doet dan ook de suggestie om het beeld opnieuw op de hijsen en te verplaatsen naar de nieuwe plek van het theater, enkele honderden meters verderop. Maar voor dat idee is het nu te laat. Volgens de gemeente hebben inwoners voor het kunstwerk geen alternatieve locaties aangedragen toen hierover kon worden meegepraat. Sommige inwoners zeggen op hun beurt dat ze pas na de bekendmaking van de nieuwe plek lucht hebben gekregen van het plan. Nu honden hun pootjes kunnen lichten tegen het kunstwerk en er rond de sokkel wat groters achtergelaten kan worden, vinden inwoners het een vernedering van cultureel erfgoed. Wat de gemeente betreft blijft het kunstwerk 'permanent' op de nieuwe plek staan. En dus zal 'De Evolutie', zoals iemand grapt, vanaf nu uitblinken tussen de kunstwerkjes van honden.

Kees Keijzer Kunstenaar Kees Keijzer (geboren 1927 in Heerle - overleden 1990 in Wouw) heeft zich met het beeld 'De Evolutie' laten inspireren door de Pegasus, een paard met vleugels, uit de Griekse mythologie. Vanuit een onbestemde massa die openbreekt draait een soort kolom omhoog, die de vorm aanneemt van een paard. Het paard vliegt z’n vrijheid tegemoet. Het beeld is samengesteld uit aan elkaar gelaste platen staal en weegt inclusief sokkel zevenduizend kilo. (bron: Etten-Leur City App)