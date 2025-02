Brand in appartement, meerdere woningen ontruimd

Er is dinsdagmiddag rond halfeen brand uitgebroken in een appartement aan de Dr. Cuyperslaan in Eindhoven. Al snel werd opgeschaald naar GRIP-1 vanwege 'onduidelijkheid over de situatie' en 'minder valide personen die ontruimd moeten worden', zo geeft de brandweer aan.

GRIP is de opschaling van hulpverlening bij grote incidenten. Als GRIP-1 wordt afgekondigd, zijn er bij de bestrijding van een brand meerdere disciplines betrokken.

Foto: Arno van der Linden/SQ Vision.

Ontruiming

Rond kwart voor een werden er nog appartementen ontruimd, meldde de brandweer. Op dat moment gaf de brandweer ook aan dat de brand onder controle was. Toch is er onduidelijkheid over de huidige situatie. De bewoners die hun huis uit moeten, worden elders opgevangen. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer kwam met drie blusvoertuigen naar het appartementencomplex en is de brand rond een uur nog aan het nablussen.