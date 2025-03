De juiste leraar op het juiste moment en pubers stralen, 'Wij zijn trots!'

Leraar Jesse van den Elsen uit Den Bosch is zo'n leraar waarvan je hoopt dat hij je pad op het juiste moment kruist. Als muziekleraar zag hij veel leerlingen worstelen met eenzaamheid, liefde, vriendschap, verslaving, onbegrip en pesten. Hij zag dat die getroebleerde pubers ook talenten hadden en wilde ze een podium geven. Dat was het begin van Trots54. In de Omroep Brabant-serie 'Wij zijn trots!' krijg je vanaf vandaag 9 weken lang op woensdag een inkijkje in deze puberbreinen en hun talenten.

Inmiddels werkt docent Jesse nog steeds met jongeren, maar niet meer als leraar op een school. Hij is artistiek leider van Trots54 en maakt met zijn team muziektheater en verzorgt workshops in allerlei kunstvormen waarmee hij met name jongeren boven zichzelf uit laat stijgen. Druk in zijn hoofd

Als oprichter van Trots54 helpt hij nog steeds mee om de creatieve talenten van jongeren tussen de 14 en 27 jaar te ontwikkelen. Dat gebeurt natuurlijk door muziek te maken, maar er wordt ook geacteerd, gedanst en geschilderd. Om de drempel laag te houden, zijn veel activiteiten gratis toegankelijk. In elke aflevering van 'Wij zijn trots!' leer de jongeren die meedoen beter kennen. Zo is Samuel (21) ut Uden met zijn opvallende krullen rapper. Samuel heeft lang in Frankrijk gewoond, werd gepest op de basisschool en heeft een druk hoofd door zijn ADHD. 'Ach germ'

"Door muziek te maken krijg ik rust in mijn hoofd", vertelt Samuel in een van de afleveringen. Door die rust ben ik meer stil gaan staan bij wat ik heb meegemaakt. ik zie nu pas hoeveel impact dat gepest op school op mijn doen en laten heeft gehad. Ik was somber, soms gewoon depressief."

Leeftijdsgenoot Iza die in de serie laat zien dat ze geweldig kan zingen en rappen, had vaak met hem te doen. "Ik dacht vaak; 'ach germ jongen.' Je moet trots zijn op wat je hebt bereikt. Kijk eens wat je allemaal kan! " Geen script

"Wij proberen niet jongeren in een script te proppen", legt initiatiefnemer Jesse uit. "Wij luisteren naar de jongeren en samen maken we voorstellingen en optredens vanuit de leefwereld van jongeren. "In de serie krijg je hierdoor niet alleen kijkje achter de schermen van een theaterproductie, maar ook in de (sub)culturen van de jonge makers. Samuel rapt op het podium over het feit dat hij lang geen ID had omdat hij oorspronkelijk niet uit Nederland komt. Zijn verhaal over hoe dat doorwerkte op zijn zelfvertrouwen, raakt niet alleen zijn leeftijdsgenoten, maar ook de creatieve professionele begeleiders. Voldaan gevoel

Het creatief bezig zijn, doet iedereen goed. Samuel laat dat duidelijk zien door zijn houding. "Ik ben niet meer bang om fouten te maken. Iedereen maakt wel eens fouten. Het is niet erg." In de serie zie je hoe onder meer Samuel, Iza, Merel, Bart, Abol en Mareno optreden in verschillende theaters en poppodia in Brabant. Hier hebben ze maanden naartoe gewerkt. "Thuis in bed hoor ik nog het applaus. Het geeft zo'n voldaan gevoel', zegt Samuel. Nooit ontmoet

Zonder Trots54 zouden de jongeren elkaar waarschijnlijk nooit zijn tegengekomen. Laat staan dat ze zouden hebben samengewerkt. Maar juist de passie voor kunst en cultuur maakt dat ze hun leeftijdsgenoten én zichzelf beter leren kennen. Vanaf 5 maart kun jij deze jongeren ook beter leren kennen. De afleveringen zijn te bekijken op Brabant+.