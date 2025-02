Iets minder stikstof en fosfaat uit mest, extra maatregelen nodig

De hoeveelheid stikstof en fosfaat uit mest is het afgelopen jaar amper afgenomen, meldt het CBS. Dat is geen goed nieuws, want Nederland moet van de Europese Unie (EU) juist voor een grotere daling zorgen. Om aan die eis te voldoen, zullen hardere maatregelen nodig zijn, zoals het verkleinen van de veestapel.

Voorheen mochten Nederlandse boeren meer mest uitrijden dan andere boeren. In 2022 besloot de EU de uitzonderingspositie van Nederland te schrappen, omdat de waterkwaliteit sterk verslechterde. Sindsdien moet Nederland elk jaar minder stikstof en fosfaat via mest uitscheiden. In 2026 verdwijnt de uitzondering volledig. Het wegvallen van de uitzonderingspositie doet veel veehouders pijn. Want zij moeten hun mestoverschot afvoeren, wat duur is, of dieren wegdoen zodat ze minder mest produceren.

De Tweede Kamer nam in oktober vorig jaar mestplannen van landbouwminister Wiersma (BBB) aan, die Brabantse boeren hard zullen raken. Onderdeel van die plannen is een krimp van de veestapel bij bedrijfsovernames. Bij de verkoop van een bedrijf mag de volgende eigenaar minder dieren houden.

Momenteel voldoen boeren nog aan de eisen van de EU. In 2024 kwam er in heel Nederland 449 miljoen kilo stikstof uit mest vrij, drie procent minder dan een jaar eerder. De hoeveelheid fosfaat bleef vrijwel gelijk op 148 miljoen kilo. In beide gevallen blijft de uitscheiding daarmee onder de plafonds van 489,4 miljoen kilo (stikstof) en 150,7 miljoen kilo (fosfaat). Ook weinig krimp in Brabant

In Brabant daalde de uitscheiding van stikstof uit dierlijke mest in 2024 met iets meer dan drie procent: van 96,6 miljoen kilo naar 94,5 miljoen kilo. De hoeveelheid fosfaat daalde bijna niet: van 33,3 naar 33,2 miljoen kilo.

