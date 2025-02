Jongeren kiezen weer voor het reisbureau: 'Teveel keuzestress online'

Twintigers weten de weg weer te vinden naar reisbureaus. Terwijl de wereld online tegenwoordig aan je voeten ligt en je bijna alles op internet kan vinden en boeken, verkiezen ze steeds vaker het specialisme van een reisbureau. Ook bij Travelcenter de Wit in Veghel zien ze steeds meer jonge klanten.

Maar toch is dat voor steeds meer twintigers juist wel lastig. Zoals voor de 23-jarige Jill Voets die liever naar een reisbureau gaat: "Ja, thuis alles uitzoeken kost me teveel tijd en werk. En ik zie door de bomen het bos niet meer, er is zoveel aanbod tegenwoordig."

Tijdgebrek is voor hem de belangrijkste reden om de hulp van een reisbureau te vragen: "Ja, druk met school of met werk. Als je het zelf doet, dan ben je al gauw uren bezig. Het scheelt enorm veel tijd. Ze staan ook echt voor je klaar. Wij merkten dat het ons veel stress bespaard. Zo'n reisbureau weet in detail te vertellen wat je kan doen en je hebt garanties dat het allemaal goed geregeld is."

Michelle van Travelcenter de Wit ziet dat ook: "Ja, toch een stukje ontzorgd worden. Wij adviseren ze uit ervaring en uit alle bronnen die we hebben over de juiste bestemmingen. Ook de zekerheid dat alles goed geregeld wordt, zoals visa, speelt mee. En wij zijn aangesloten bij garantiefondsen voor het geval er toch iets mis gaat. We zien ook steeds meer groepen jongeren die naar ons toe komen en wij zijn daar heel erg blij mee."

Ook Sam van Rhee ging naar het reisbureau voor de juiste tips. "We hebben een hele mooie en goed samengestelde reis gevonden naar Ibiza. Daar wilden wij echt goede adviezen voor hebben. We gaan natuurlijk ook op stap, want nou kan het nog, nu we jong zijn. Maar we willen ook culturele activiteiten ondernemen en wat zien van het eiland".

En omdat de reis dus meer wordt dan drank en discotheken alleen, kwamen juist de tips van het reisbureau van pas: "We weten nu zeker dat we een goede vakantie tegemoet gaan."