Olie op de weg door brandende auto op A16

Een auto heeft op de A16 bij knooppunt Zonzeel in brand gestaan. Daardoor is olie op de weg terechtgekomen. Rijkswaterstaat moest een rijstrook afgesloten. Verkeer richting Rotterdam had op het hoogtepunt een half uur vertraging. Rond kwart over zes heeft Rijkswaterstaat alle rijstroken weer vrijgegeven.

De auto viel stil tussen knooppunt Princeville en knooppunt Zonzeel van Breda naar Rotterdam. Het ging om de rechterrijstrook die werd afgesloten. De brand werd al snel geblust, maar er moest een speciaal voertuig (een zogeheten ZOAB-cleaner) komen waarmee de weg kon worden schoongemaakt. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt en waardoor de auto in brand is gevlogen.